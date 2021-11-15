Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 63,99 puan artarak 1.702,49 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 33,85 puan ve yüzde 2,07 kazançla 1.672,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.672,35, en yüksek 1.710,79 puanla zirveyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,91 artışla 1.702,49 puandan tamamladı ve böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,29, sanayi endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.
88 HİSSE PRİM YAPTI, 10’U GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 10’u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU
Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın, Garanti BBVA’nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin hızlı yükseldiğini bildirdi. Garanti BBVA’nın hisse fiyatı yüzde 9,92 artışla 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Garanti BBVA hisselerinin tavan olmasının ardından güçlü alışların diğer banka ve holding hisselerinde de etkili olduğunu dile getiren analistler, borsadaki iyimserliğin yarın da devam edebileceğini kaydetti.
Analistler, yarın Avro Bölgesi’nde büyüme ile ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.615.134.881
|Petkim
|2.149.010.016
|Kardemir (D)
|1.513.131.329
|Şişe Cam
|1.393.978.139
|Akbank
|1.198.742.993
|Halkbank
|1.174.425.540
|SASA Polyester
|1.170.637.706
|Tüpraş
|1.169.150.291
|ASELSAN
|1.153.469.664
|Koç Holding
|1.141.427.180
|Ereğli Demir Çelik
|983.534.194
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.648.003
|İş Bankası (C)
|922.684.375
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|891.412.939
|Koza Altın
|801.821.691
|Sabancı Holding
|792.672.566
|Vakıflar Bankası
|752.278.122
|Şekerbank
|652.373.011
|Emlak Konut GMYO
|641.575.122
|Ford Otosan
|585.659.771
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|6,97
|6,34
|9,94
|Sabancı Holding
|14,06
|12,79
|9,93
|Garanti Bankası
|11,63
|10,58
|9,92
|İş Bankası (C)
|6,99
|6,36
|9,91
|Gözde Girişim
|8,01
|7,29
|9,88
|Vakıflar Bankası
|4,04
|3,68
|9,78
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,39
|3,09
|9,71
|Halkbank
|5,01
|4,58
|9,39
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,72
|1,58
|8,86
|Şekerbank
|1,24
|1,15
|7,83
|Koç Holding
|28,34
|26,38
|7,43
|Enka İnşaat
|13,16
|12,25
|7,43
|İş GMYO
|2,47
|2,31
|6,93
|Arçelik
|39,44
|37,02
|6,54
|Ege Endüstri
|1.513,00
|1.422,00
|6,40
|İskenderun Demir Çelik
|16,48
|15,52
|6,19
|Albaraka Türk
|2,14
|2,02
|5,94
|Otokar
|366,00
|345,50
|5,93
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|2,06
|5,83
|İş Finansal Kiralama
|3,35
|3,17
|5,68
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 10 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|42,50
|44,00
|-3,41
|Çan2 Termik
|11,43
|11,64
|-1,80
|Erbosan
|123,80
|125,50
|-1,35
|Türk Hava Yolları
|17,61
|17,82
|-1,18
|Tüpraş
|153,90
|155,60
|-1,09
|Şok Marketler Ticaret
|13,67
|13,82
|-1,09
|Türk İlaç Serum
|9,11
|9,16
|-0,55
|Aygaz
|20,10
|20,18
|-0,40
|Halk GMYO
|2,72
|2,73
|-0,37
|Bera Holding
|10,07
|10,09
|-0,20
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