Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 63,99 puan artarak 1.702,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 33,85 puan ve yüzde 2,07 kazançla 1.672,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.672,35, en yüksek 1.710,79 puanla zirveyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,91 artışla 1.702,49 puandan tamamladı ve böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,29, sanayi endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

88 HİSSE PRİM YAPTI, 10’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 10’u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın, Garanti BBVA’nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin hızlı yükseldiğini bildirdi. Garanti BBVA’nın hisse fiyatı yüzde 9,92 artışla 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Garanti BBVA hisselerinin tavan olmasının ardından güçlü alışların diğer banka ve holding hisselerinde de etkili olduğunu dile getiren analistler, borsadaki iyimserliğin yarın da devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yarın Avro Bölgesi’nde büyüme ile ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.615.134.881 Petkim 2.149.010.016 Kardemir (D) 1.513.131.329 Şişe Cam 1.393.978.139 Akbank 1.198.742.993 Halkbank 1.174.425.540 SASA Polyester 1.170.637.706 Tüpraş 1.169.150.291 ASELSAN 1.153.469.664 Koç Holding 1.141.427.180 Ereğli Demir Çelik 983.534.194 Yapı ve Kredi Bankası 943.648.003 İş Bankası (C) 922.684.375 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 891.412.939 Koza Altın 801.821.691 Sabancı Holding 792.672.566 Vakıflar Bankası 752.278.122 Şekerbank 652.373.011 Emlak Konut GMYO 641.575.122 Ford Otosan 585.659.771

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,97 6,34 9,94 Sabancı Holding 14,06 12,79 9,93 Garanti Bankası 11,63 10,58 9,92 İş Bankası (C) 6,99 6,36 9,91 Gözde Girişim 8,01 7,29 9,88 Vakıflar Bankası 4,04 3,68 9,78 Yapı ve Kredi Bankası 3,39 3,09 9,71 Halkbank 5,01 4,58 9,39 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,72 1,58 8,86 Şekerbank 1,24 1,15 7,83 Koç Holding 28,34 26,38 7,43 Enka İnşaat 13,16 12,25 7,43 İş GMYO 2,47 2,31 6,93 Arçelik 39,44 37,02 6,54 Ege Endüstri 1.513,00 1.422,00 6,40 İskenderun Demir Çelik 16,48 15,52 6,19 Albaraka Türk 2,14 2,02 5,94 Otokar 366,00 345,50 5,93 Emlak Konut GMYO 2,18 2,06 5,83 İş Finansal Kiralama 3,35 3,17 5,68

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 10 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: