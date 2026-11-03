Savunma ve havacılık ihracatında dikkat çeken artış: Ekimde yüzde 61 yükseldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki ihracatının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Son 12 aylık ihracat 11 milyar 357 milyon dolara ulaştı
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansına ilişkin verileri değerlendirdi.
Buna göre, sektörün ocak-ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 yükselerek 8 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Son 12 aylık ihracat ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı.
Milli teknolojilerin uluslararası pazarlara taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Görgün, savunma sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.