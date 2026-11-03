Savunma ve havacılık ihracatında dikkat çeken artış: Ekimde yüzde 61 yükseldi

🇹🇷 Savunma ve Havacılık İhracatımız Artmaya Devam Ediyor! 📈 Ekim ayında; İhracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 📈 Ocak–ekim döneminde; Geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 📈 Son 12 ayda; İhracatımız, %37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millî teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayiimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. #MillîYetkinlikHamlesi #MillîTeknolojiHamlesi