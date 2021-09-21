Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 6,31 puan azalarak 1.385,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,93 puan ve yüzde 0,64 kazanımla 1.400,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.383,35, en yüksek 1.403,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 1.484,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30’u prim yaptı, 60’ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.780,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.780,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6241 lira, satışta 8,6586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6588 lira, satışta 8,6934 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,07’den, bileşik getirisi de yüzde 17,80’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3645, dolar/yen paritesi de 109,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 gerileyerek 73,27 dolardan işlem görüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.745.820.089 Garanti Bankası 1.372.355.925 Tüpraş 813.304.040 Ereğli Demir Çelik 627.448.366 Kardemir (D) 582.910.564 Şişe Cam 546.309.842 Yapı ve Kredi Bankası 473.715.995 Petkim 370.321.351 Emlak Konut GMYO 323.167.935 Koza Altın 302.189.974 Akbank 287.643.840 ASELSAN 247.267.721 Koç Holding 235.478.105 SASA Polyester 228.673.540 Pegasus 218.394.860 TAV Havalimanları 209.934.625 Koza Madencilik 209.868.598 İş Bankası (C) 193.502.776 Ford Otosan 179.050.788 Arçelik 157.634.806

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 26,72 25,70 3,97 Torunlar GMYO 3,63 3,53 2,83 TAV Havalimanları 24,02 23,38 2,74 Esenboğa Elektrik 32,36 31,68 2,15 Tüpraş 109,70 107,50 2,05 Türk Hava Yolları 13,05 12,81 1,87 Şok Marketler Ticaret 12,55 12,32 1,87 Doğuş Otomotiv 34,46 33,84 1,83 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 İş GMYO 1,90 1,87 1,60 Global Yatırım Holding 2,05 2,02 1,49 Nuh Çimento 32,72 32,30 1,30 Konya Çimento 854,60 844,00 1,26 Sabancı Holding 9,75 9,63 1,25 Garanti Bankası 9,18 9,08 1,10 MLP Sağlık 26,66 26,40 0,98 Fenerbahçe Futbol 31,26 31,00 0,84 Kervan Gıda 12,40 12,30 0,81 Pegasus 69,60 69,10 0,72 Albaraka Türk 1,49 1,48 0,68

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 360,50 374,60 -3,76 Ford Otosan 160,10 165,20 -3,09 Kardemir (D) 6,31 6,50 -2,92 Galatasaray Sportif 3,33 3,43 -2,92 İş Yatırım Menkul Değerler 13,32 13,71 -2,84 Aksa 20,40 20,96 -2,67 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 24,52 -2,61 Ereğli Demir Çelik 16,06 16,49 -2,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,07 6,23 -2,57 İndeks Bilgisayar 6,08 6,24 -2,56 Çemtaş 12,64 12,95 -2,39 Jantsa Jant Sanayi 61,05 62,30 -2,01 Koç Holding 22,66 23,10 -1,90 Aksa Enerji 14,07 14,33 -1,81 Logo Yazılım 41,14 41,90 -1,81 ASELSAN 14,73 14,98 -1,67 Netaş Telekomünikasyon 15,99 16,26 -1,66 Otokar 303,10 308,00 -1,59 Deva Holding 21,92 22,24 -1,44 Vestel 27,54 27,94 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)