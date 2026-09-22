BIST 50'de yukarı adım kuralı: Borsa İstanbul ayrıntıları duyurdu

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksindeki açığa satış işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bir sonraki duyuruya kadar uygulanacağı belirtildi.

Borsa İstanbul'un KAP açıklaması

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 22/09/2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak şekilde bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."