Altın üzerindeki baskı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 22 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki gelişmelerle birlikte güncel altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...