ARA
DOLAR
48,72
0,09%
DOLAR
EURO
55,88
0,11%
EURO
ALTIN
6739,13
-0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın üzerindeki baskı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın üzerindeki baskı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Piyasalarda Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar yakından izlenirken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 22 Eylül 2026 Salı günü güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın üzerindeki baskı sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 22 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 22 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. 

Piyasalardaki gelişmelerle birlikte güncel altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 22 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 22 Eylül 2026

Alış: 4.316,99 dolar

Satış: 4.317,55 dolar

2 22 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

22 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.799 TL

Satış: 6.799,82 TL

3 22 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

22 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.997 TL

Satış: 11.094 TL

4 22 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

22 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.995 TL

Satış: 22.182 TL

5 22 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

22 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 43.304,16 TL

Satış: 44,157,08 TL

6 22 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

22 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.803 TL

Satış: 44.183 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL