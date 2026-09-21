Devlet desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı: O şehirde bir ilke imza attı

Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Derya Beki Şan, devlet desteğinden yararlanarak hayata geçirdiği girişimle kentte ilk kez kadınlara yönelik bir kahvehane açtı.
1 Hayalini gerçekleştirdi
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetim sürecini tamamlayan eski hükümlü Şan, bir yakınının önerisi üzerine engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurdu.
Başvurusu kabul edilen 1 çocuk annesi Şan, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 535 bin liralık hibeyle Karşıyaka Mahallesi'nde hayali olan kadınlara özel kahvehaneyi açtı.
2 "Yeni bir başlangıç yapmak istedim"
Yaklaşık 20 gün önce hizmet vermeye başlayan kahvehanede kadınlar arkadaşlarıyla bir araya geliyor, kahvaltı yapıyor, okey oynuyor, çay ve kahve içip sohbet ediyor.
Şan, cezaevinden çıktıktan sonra çok zor günler geçirdiğini, yaşadığı süreci geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.
3 "Artık bir işletmeciyim"
Bingöl'de kadınların rahat zaman geçirebileceği bir yer açma fikrinin bu süreçte ortaya çıktığını ifade eden Şan, kahvehaneyi kısa süre önce açmasına rağmen ilginin yüksek olduğunu belirtti.
Şan, "Hayata sıfırdan başladım diyebilirim. Çok şükür artık bir işletmeciyim. Kadınlar kahvehanesi fikri vardı aklımda, projemi bu şekilde belirtmiştim. Kadınlar geldiğinde çok rahat ediyor. Kahvaltı yapıyorlar, şarkı söyleyip müzik eşliğinde eğleniyorlar. İsteyen namazını kılıyor. Hiçbir kafede bence bu rahatlık yok. İlgi de gerçekten iyi. Müşterilerimiz memnuniyetlerini sosyal medyadan da paylaşıyor." diye konuştu.
4 İşleri daha da büyütmek istiyor
Devlet desteğiyle kendi işini kurmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Şan, zamanla iş yerini büyütmek istediğini söyledi.
Şan, "Devletin bize bu şekilde destek vermesi çok güzel. Sıfırdan tekrar hayata başlamak, bebek adımlarıyla yürümek gibi bir şey. Kadınlar hiç yılmasın, umutlarını kaybetmesin. Her zaman bir çıkış kapısı yolu vardır diye düşünüyorum. Her zorluğun arkasında bir ferahlık illa vardır ve olacaktır." şeklinde konuştu.
Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Şan, "Kendimi evimde gibi rahat hissettirdiler. Bu işi kurarken çok rahatsız ettim, çok gittim ama her seferinde sanki ilk defa gidiyormuşum gibi karşılandım." dedi.
5 "Projenin başından sonuna kadar kendisine destek olduk"
İş yerinde ziyaret ettiği Şan'a filografi sanatıyla yaptığı, üzerinde küllerinden yeniden doğmasıyla bilinen anka kuşu tablosunu hediye eden Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş da denetimli serbestlik sisteminin suçla mücadelenin yanı sıra bireyleri rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini kaydetti.
Şan'ın proje kapsamında müdürlüğe başvurduğunu ve projenin başından sonuna kadar kendisine destek olduklarını ifade eden Göktaş, "Bu işletmenin ilimizde ilk olması ayrıca sevindirici bir durum. Denetimli serbestlik sistemi insan odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yeni başlangıçlar için tüm gücümüzle çalışmaya, topluma güven ve bireye umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.