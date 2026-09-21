Devlet desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı: O şehirde bir ilke imza attı

Devlet desteğiyle kendi işini kurmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Şan, zamanla iş yerini büyütmek istediğini söyledi.

Şan, "Devletin bize bu şekilde destek vermesi çok güzel. Sıfırdan tekrar hayata başlamak, bebek adımlarıyla yürümek gibi bir şey. Kadınlar hiç yılmasın, umutlarını kaybetmesin. Her zaman bir çıkış kapısı yolu vardır diye düşünüyorum. Her zorluğun arkasında bir ferahlık illa vardır ve olacaktır." şeklinde konuştu.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Şan, "Kendimi evimde gibi rahat hissettirdiler. Bu işi kurarken çok rahatsız ettim, çok gittim ama her seferinde sanki ilk defa gidiyormuşum gibi karşılandım." dedi.