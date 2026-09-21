Gençler beyaz eşyanın geleceğine yön verecek

BSH Türkiye, çocukların teknoloji okuryazarlığını geliştirmek ve geleceğin yetkinliklerini erken yaşta kazanmalarını desteklemek amacıyla Kodluyoruz Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Geleceği Kodlayanlar (Makers of Tomorrow) programına yeni bir adım ekliyor. Program kapsamında düzenlenen Ideathon, Türkiye’nin dört bir yanından 40 lise öğrencisini, beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirlik konularında yenilikçi fikirler üretmeye davet ediyor. “Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya” temasıyla gerçekleştirilecek Ideathon’da öğrenciler; beyaz eşyaların üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme uzanan yaşam döngüsündeki sürdürülebilirlik konularına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirecek.

4 Ekim’e kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından tüm katılımcılar Ideathon öncesinde 14 Ekim Çarşamba günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek “Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" etkinliğine davet edilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından Ideathon’a kabul edilen öğrenciler eğitimler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumlarıyla fikirlerini geliştirerek final sunumuna hazırlanacak. Program sonunda jüri değerlendirmesiyle seçilen projeler BSH markalarına ait küçük ev aletleri ile ödüllendirilecek.

İki aşamadan oluşacak Ideathon’un ilk aşamasında öğrenciler; Problem Tanıma ve Çözüm Haritalandırma, Sunum Teknikleri, İleri Prompt Teknikleri ve Takım Çalışması gibi konulardaki atölyelere katılacak. Ardından ekipleriyle fikir geliştirme oturumuna geçerek beyaz eşya sektöründe sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerileri üzerinde çalışacak. Bu aşamanın sonunda ekipler, belirledikleri problem ve çözüm önerisini mentörlerin desteğiyle geliştirerek projeye dönüştürecek. Ideathon’un ikinci aşamasında ise projelerini jüriye sunarak fikirlerini paylaşma, geliştirme ve hayata geçirme konusunda önemli bir deneyim kazanacak.

Programa, örgün eğitimdeki lise öğrencileri bireysel ya da grup olarak başvurabilecek. Katılımcılar, üç veya dört kişilik ekipler oluşturabilecek. Bireysel katılımcılar, Ideathon sürecinde ayrıca gruplandırılacak olup, program kapsamında en fazla 40 öğrenci ve 12 grup kabul edilecek.

Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin Geleceği Kodlayanlar programındaki katılımları ve ekip çalışmasına yatkınlıkları dikkate alınacak. Programa katılabilmek için öğrencilerin "Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" atölyesine katılması ve değerlendirme formunu tamamlaması gerekiyor. Sınırlı kontenjana sahip bu süreçte Geleceği Kodlayanlar atölye katılımcısı öğrenciler önceliklendirilecek.

