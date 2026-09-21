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  • Bu hafta 6 şirket temettü ödeyecek (21-25 Eylül) | Temettü takvimi

Bu hafta 6 şirket temettü ödeyecek (21-25 Eylül) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket, bu hafta yani 21- 25 Eylül haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

Edip Üçok
Edip Üçok
Bu hafta 6 şirket temettü ödeyecek (21-25 Eylül) | Temettü takvimi

21-25 Eylül 2026 haftasında Borsa İstanbul’da nakit kâr payı dağıtacak şirketler ve hisse başı net temettü tutarları şu şekilde:

1 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)

21 Eylül Pazartesi günü hisse başına net 0,2083 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

2 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri (GIPTA)

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri (GIPTA)

22 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına net 0,0066 TL temettü ödeyecek.

3 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

22 Eylül Salı günü hisse başına net 1,5300 TL temettü ödemesi yapacak.

4 TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

22 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına net 1,5342 TL temettü ödeyecek.

5 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM)

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM)

23 Eylül Çarşamba günü hisse başına net 0,3577 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

6 Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)

25 Eylül Cuma günü hisse başına net 0,2335 TL temettü ödeyecek.
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