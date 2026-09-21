Bu hafta 6 şirket temettü ödeyecek (21-25 Eylül) | Temettü takvimi

21-25 Eylül 2026 haftasında Borsa İstanbul’da nakit kâr payı dağıtacak şirketler ve hisse başı net temettü tutarları şu şekilde:
1 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)
21 Eylül Pazartesi günü hisse başına net 0,2083 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
2 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri (GIPTA)
22 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına net 0,0066 TL temettü ödeyecek.
3 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
22 Eylül Salı günü hisse başına net 1,5300 TL temettü ödemesi yapacak.
4 TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
22 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına net 1,5342 TL temettü ödeyecek.
5 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM)
23 Eylül Çarşamba günü hisse başına net 0,3577 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.