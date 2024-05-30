BIST teknik analizi, piyasa gündemi ve şirketlerden son haberler (30 Mayıs)

İntegral Yatırım: Bist 100 endeksi 22 günlük ortalaması olan 10400 seviyesine doğru geri çekildi. Teknik göstergelerde eğilim aşağı yönde olmasına karşın henüz güçlü bir teknik bozulmaya işaret etmiyor. 10400 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz. Buna karşın 10400 seviyesi üzerinde kalmakta başarısız olunması halinde ise kar realizasyonlarının 10000 seviyesine doğru hız kazanabilir. Büyük resimde ana yön yukarı olmakla birlikte geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.

Destekler: 104000 / 10300 /10000

Dirençler: 10600 / 10750 / 10900

PhilipCapital: ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi. ABD'de bankacılık sektörünün kârı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 79,5 arttı. Almanya'da açıklanan ön verilere göre enflasyon Mayıs ayında beklenenden biraz fazla artış göstererek yüzde 2,8'e yükseldi.

KORDS, 2024'ün ilk çeyreğinde 33 milyon TL net kâr elde etti.

BRISA, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %15 artışla 598 milyon TL net kâr elde etti.

SOKM, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %99 azalışla 11,9 milyon TL net kâr elde etti.

ULKER, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %3 azalışla 2,1 milyar TL net kâr elde etti.

PETKM, 2024'ün ilk çeyreğinde 870 milyon TL net kâr elde etti.

ALARK, azami 550.000.000 TL tutara kadar azami 1 yıl süreli hisse geri alım programı açıkladı. Programda azami pay tutarının 4.350.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine karar verildi.

CEMAS, geri alımını yaptığı CEMAS paylarından 3.000.000 adedi Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye 10.998.000 TL bedelle satıldı.

EKGYO, toplam 1.677.934.790 TL (KDV Hariç), bedel üzerinden farklı illerde bulunan taşınmazların satın alınmasına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile arasında ek protokol imzaladı.

EUPWR, Vangölü Elektrik tarafından katıldığı ihalelerde 1.oldu. Teklif edilen toplam bedel KDV hariç toplam 3.218.000 ABD dolarıdır. (KDV hariç 103.683.960 TL'dir.) Satışın 2023 ciroya oranı %1,61'dir.

KRVGD, %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

PSGYO, hisse başına net 0,06 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Böylelikle brüt temettü verimi %1 oldu.

VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,00 TL fiyattan 229.183 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %60,92 sınırına ulaştı.

VBTYZ, Phexum Yazılım A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu paylar 1.500.000 bedelle Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verildi.

VESBE, hisse başına net 0,65 TL kâr payı dağıtma kararı aldı. Ödeme 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Böylelikle brüt temettü verimi %3,32 oldu.

İnfo Yatırım: BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 198 puan geri çekilme ile 10.479 seviyesinden tamamladı. Kar realizasyonları ve T2 bakiye düzenlemelerine yönelik satışların endeksi baskıladığını düşünmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Bütün hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve toplumsal refah olduğunu kaydeden Şimşek, en büyük önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Şimşek, "Enflasyonun tek haneye indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman ve sabır gerektiriyor" dedi. Şimşek, ilk yıllarını geçiş dönemi olarak tanımladıklarını ve bu ay itibarıyla geçiş döneminin sona erdiğini söyledi.

Kaynak: Matriks Haberler

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