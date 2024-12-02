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BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti

Bank of America, Türk bankalarında hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. İşte yeni hedef fiyatlar...

02 Aralık 2024 | 14:10
Son Güncellenme: 02 Aralık 2024 | 14:11
BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti

Bloomberght'nin haberine göre Bank of America'nın yeni analizinde Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlar güncellenirken, takipteki alacak riskine ilişkin de analizler yer aldı.

Bank of America Araştırma Analisti David Taranto imzalı 2 Aralık tarihli notta Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu belirtildi. Notta sektör için gelecekte yüksek takipteki alacakların söz konusu olabileceği ifade edilirken, bu durumun yine de sektör için olumsuz olmadığı vurgulandı. Varlık kalitesinin kârlılıkla ilgili bir konu olduğu belirtilirken bu durumun temel bir sorun olmadığı ve likiditeyi baskılayıcı özelliği bulunmadığı söylendi. Notta bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu vurgulanırken, şirketler tarafının ise şimdilik daha sağlam kaldığı ifade edildi.

Notta bankaların üç önemli gelir motoru olduğu söylendi. Bunlar; net faiz gelirleri, ücretler ve işlemler olarak sınırlandı.

Taranto'nun notunda bankalara ilişkin yeni değerlendirmeler şöyle sıralandı. (TL)

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