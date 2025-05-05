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Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş (BOBET) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

05 Mayıs 2025 | 19:05
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a genel kurulda onaylanan temettü miktarı ve temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2025. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 26/03/2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 76.000.000.-TL brüt kar dağıtılması yönündeki kararı 05 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup dağıtılacak olan nakit kar payının 8 Temmuz 2025 tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

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