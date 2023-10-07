ARA
Bist 100
8464,93
-0,27%
Bist 100
Dolar/TL
27,6117
0,1691%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2256
0,5677%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0588
0,3564%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1627,05
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa, altın, dolar... Bu hafta yatırım araçları performansı (7 Ekim)

Borsa, altın, dolar... Bu hafta yatırım araçları performansı (7 Ekim)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,56, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,09 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,91 değer kaybetti.

07 Ekim 2023 | 09:15
Son Güncellenme: 07 Ekim 2023 | 09:23
0
Borsa, altın, dolar... Bu hafta yatırım araçları performansı (7 Ekim)

BIST 100 endeksi, en düşük 8.179,93 ve en yüksek 8.562,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,56 değer kazanarak 8.464,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 azalışla 10.780 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.670 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kazancıyla 27,6210 liraya, avro ise yüzde 0,09 kazançla 29,0310 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi" oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1627,05 0,86%
  • ALTIN ONS 1832,81 0,69%
  • BIST 100 8464,93 -0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,6117 0,1691%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2256 0,5677%
  • EURO/USD 1,0588 0,3564%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 0,38553%
  • JAPON YENI 149,295 0,53%
  • KANADA DOLARI 1,36595 -0,3429%
  • RUS RUBLESI 101 0,8739%
Günün En Çok Okunanları
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
ABD'de otomotiv grevindeki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği açıklandı
GERİ
İLERİ
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL