Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 20 bin 600 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 5 bin 140 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,58 artarak 5 bin 170 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,3360 liraya, avro ise yüzde 0,31 artışla 37,3300'a liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56 ve emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,77 ile "kıymetli maden" fonları oldu.