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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 0,53, avro/TL yüzde 0,31, dolar/TL ise yüzde 0,14 artış gösterdi.

02 Kasım 2024 | 08:49
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 20 bin 600 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 140 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,58 artarak 5 bin 170 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,3360 liraya, avro ise yüzde 0,31 artışla 37,3300'a liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56 ve emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,77 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3020,36 -0,05%
  • ALTIN ONS 2736,6 -0,27%
  • BIST 100 8885 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,966 0,619%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39618 0,20023%
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  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3286 0,214%
  • EURO/DOLAR 1,0834 -0,4608%
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  • STERLIN/DOLAR 1,2927 0,21824%
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
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