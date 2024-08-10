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  • Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse

Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 5,40 kayıpla tamamladı. Katılımevim Tasarruf Finansman en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Kontrolmatik Teknoloji'de yaşandı.

10 Ağustos 2024 | 11:15
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.193,88 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,17 değer kaybederek 10.789,80 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,83 azalışla 10.904,50 puan, Sanayi Endeksi 4,63 kayıpla 13.630,44 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 5,76 değer kaybıyla 13.550,15 puan oldu.

2 En çok prim yapan 3 hisse

En çok prim yapan 3 hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,95 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’yi, yüzde 4,73 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 3,52 ile Türk Hava Yolları izledi.

3 En çok değer kaybedenler

En çok değer kaybedenler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,97 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 12,69 ile Yapı ve Kredi Bankası ve yüzde 12,45 ile Türkiye İş Bankası (C) olarak sıralandı.

4 En değerli şirketler

En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 471 milyar 423 milyon 447 bin lirayla Koç Holding, 464 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 415 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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