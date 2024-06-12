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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve temettü kararı açıklayan 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 12 Haziran 2024...

12 Haziran 2024 | 00:07
Son Güncellenme: 12 Haziran 2024 | 00:45
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)

Borsa İstanbul'da 3 şirketin temettü dağıtımında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. İşte o şirketler:
 

1 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO)

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LOGO) Logo Yazılım pay başına brüt 4 TL, net 3,6 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.

2 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,1413043 TL, net 0,1271738 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.

3 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ)

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ) Pay başına brüt 2,2000000 TL, net 1,9800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.
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