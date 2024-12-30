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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

30 Aralık 2024 | 12:50
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak. Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

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BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
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Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
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