ARA
DOLAR
33,82
0,21%
DOLAR
EURO
37,51
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2744,06
0,97%
GRAM ALTIN
BIST 100
10070,87
0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 10.038,19 puandan başladı.

20 Ağustos 2024 | 10:06
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.

Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.850 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2744,06 0,97%
  • ALTIN ONS 2523,38 0,79%
  • BIST 100 10070,87 0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,411 -0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36178 -0,10783%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,91 1,1094%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8243 0,2077%
  • EURO/DOLAR 1,1079 -0,0613%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5137 0,2622%
  • STERLIN/DOLAR 1,29963 0,04041%
Borsa Haberleri
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL