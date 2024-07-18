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Borsa güne rekorla başladı (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puana çıktı.

18 Temmuz 2024 | 10:06
Borsa güne rekorla başladı (18 Temmuz)

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu. 

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
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