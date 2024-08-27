Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var? (27 Ağustos 2024)

BIST 100 endeksi, güne 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.523,25, en yüksek 9.748,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 artışla 9.748,75 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40 ve holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,77 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 242,88 puan ve yüzde 2,31 kazançla 10.756,75 puandan kapandı.

76 HİSSE PRİM YAPTI, 21'İ GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 21'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.700 ve 9.600

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