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Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 yükselişle 11.182,64 puandan başladı.

22 Temmuz 2024 | 10:09
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,43 puan ve yüzde 0,24 artarak 11.182,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile spor, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.156,20 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından haftaya temkinli başladığını söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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