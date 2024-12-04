Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)

Buna, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS), Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) ve Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) payları 5 Aralık seans başından 3 Ocak tarihli işlemlere (seans) sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ICUGS.E, PAPIL.E ve RAYSG.E payları 05/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.