ARA
DOLAR
34,75
0,04%
DOLAR
EURO
36,65
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
2961,65
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9886,05
0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)

Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)

Borsa İstanbul'dan bugün (4 Aralık) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemine ilişkin açıklama yapıldı.

04 Aralık 2024 | 18:46
Son Güncellenme: 04 Aralık 2024 | 18:47
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)

Buna, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS), Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) ve Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) payları 5 Aralık seans başından 3 Ocak tarihli işlemlere (seans) sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ICUGS.E, PAPIL.E ve RAYSG.E payları 05/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2961,65 0,38%
  • ALTIN ONS 2651,26 0,35%
  • BIST 100 9886,05 0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,058 0,393%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40685 0,00355%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105 -0,2397%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,747 0,0376%
  • EURO/DOLAR 1,0538 0,2822%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6519 0,3176%
  • STERLIN/DOLAR 1,27195 0,3792%
Borsa Haberleri
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
GERİ
İLERİ
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL