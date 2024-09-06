ARA
DOLAR
33,98
0,06%
DOLAR
EURO
37,70
-0,36%
EURO
GRAM ALTIN
2727,96
-0,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar duyuruldu.

06 Eylül 2024 | 20:48
Son Güncellenme: 06 Eylül 2024 | 22:54
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı

KAP'a yapılan açıklamaya göre Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI), Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO), Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) ve Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payları 09/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DNISI.E, MERKO.E, PKENT.E ve RALYH.E payları 09/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2727,96 -0,72%
  • ALTIN ONS 2496,32 -0,82%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,321 -0,785%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35722 0,51099%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9798 0,0642%
  • EURO/DOLAR 1,1085 -0,2282%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7047 -0,3609%
  • STERLIN/DOLAR 1,31324 -0,36871%
Borsa Haberleri
Borsada bugün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
Borsada bugün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL