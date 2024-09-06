Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı

KAP'a yapılan açıklamaya göre Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI), Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO), Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) ve Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payları 09/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DNISI.E, MERKO.E, PKENT.E ve RALYH.E payları 09/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

