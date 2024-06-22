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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,87 kazançla tamamladı. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse şöyle...

22 Haziran 2024 | 11:27
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.569,23, en yüksek 10.792,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,66 değer kazanarak 12.175,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,93 artışla 10.265,93 puan, Sanayi Endeksi 2,31 kazançla 14.476,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,42 değer kazancıyla 14.285,96 puan oldu.

Biotrend Çevre ve Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,69 ile Biotrend Çevre ve Enerji oldu.

Biotrend Çevre ve Enerji'yi yüzde 10,73 ile CW Enerji, yüzde 9,86 ile Enerya Enerji izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,42 ile Can2 Termik, yüzde 7,33 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,28 ile Alarko Holding şeklinde sıralandı.

En değerli şirketler 

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 469 milyar 560 milyon lirayla Garanti BBVA ve 436 milyar 80 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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