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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,28 kazançla tamamladı. Bu hafta Mavi Giyim en çok prim yapan hisse olurken, en çok kaybı e Alfa Solar Enerji'de yaşandı.

15 Haziran 2024 | 12:18
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 puan oldu.

 

 

 

 

1 Mavi Giyim en çok prim yapan hisse

Mavi Giyim en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu. Mavi Giyim’i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi.

2 En çok kaybeden hisseler

En çok kaybeden hisseler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

3 En değerli şirket Koç Holding

En değerli şirket Koç Holding Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
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Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
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