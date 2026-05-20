Borsa İstanbul’da bugün hareketli bir temettü günü yaşanacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 7 şirket bugün ortaklarına nakit kâr payı ödemesi yapacak.
Temettü ödemesi yapacak şirketler şunlar:
1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
AGHOL pay başına brüt 0,698 TL, net 0,593 TL nakit kar payı dağıtacak.
2 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
AVPGY yatırımcılarına iki taksit halinde toplam pay başına brüt 5 TL temettü ödeyecek. Bugün yapılacak ilk taksit ödemesi pay başına brüt 2,50 TL olacak.
3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS)
ERBOS pay başına brüt 2,70 TL, net 2,295 TL temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
4 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
GENTS için açıklanan temettü tutarı pay başına brüt 0,156 TL, net 0,133 TL seviyesinde oldu.
5 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)
KTLEV dört taksit halinde toplam pay başına brüt 0,386 TL temettü dağıtacak. Şirket bugün ilk taksit kapsamında pay başına brüt 0,0966 TL ödeme yapacak.
6 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
LKMNH iki taksit halinde toplam pay başına brüt 0,462 TL temettü dağıtacak. Bugün yapılacak ilk taksit ödemesi pay başına brüt 0,231 TL olacak.