Yüzde 100 yerli robotlar su altı arkeolojik kazılarında kullanılacak

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı ile Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı. Etkinlik kapsamında, Türkiye’de ilk kez su altı arkeolojik kazılarında kullanılmak üzere geliştirilen yerli robotun deneme dalışı gerçekleştirildi.
1 "Çeyrek asırdır önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapıyoruz"
Dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında çeyrek asırdır önemli uluslararası toplantılara, etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
2 "Kemer'e Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi de kazandırılacak"
Kemer'e Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nin de kazandırılacağını belirten Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde su altı kazılarının gerçekleştirildiğini kaydetti.
3 "Robot 300 metreye iniyor"
Öniz, etkinlik kapsamında yüksek teknolojiyi, su altı arkeolojisine adapte edebilmek için önemli çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu bağlamda su altı arkeologlarının, su altı kazılarındaki en büyük problemi dekompresyon (vurgun). Bu nedenle su altı arkeoloğu günde iki defa dalış yapabiliyor. Dalış süreleri genellikle 15'er dakika ile sınırlı. Kazıları tüm güne yayabilmek amacıyla su altı robotlarını, su altı kazılarına adapte etmeye çalıştık.
Bu bağlamda robot üreten bir Antalya firması ile proje geliştirdik. Amacımız vakum sistemi ile suyun altında batığın üstündeki kumu, 10-11 metre uzaklığa transfer edecek robot teknolojisi geliştirmek. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Robot 300 metreye iniyor. Firma, 3 bin metreye inen robot da üretiyor. 300 metrede çalışmak bizim için çok iyi. 50 metrede de olsa 10-12 saat boyunca robot denizin altında bizim için kazı yapmaya devam edecek."
4 "Türkiye, su altı arkeolojisinde dünyada lider"
Türkiye'nin su altı arkeolojisinde dünyada lider olduğuna dikkat çeken Öniz, birçok ülkeden uzmanın Türkiye'de yetiştiğini söyledi.
5 "Su altı arkeologlarının emniyetlerini sağlayacağız"
Öniz, Türkiye'nin denizaltı mühendislik teknolojisiyle de dünyaya örnek olacağını dile getirerek, "Bugünden itibaren bu robotları kazılarımızda kullanarak su altı arkeologlarının emniyetlerini sağlayacağız. Su altı kazılarında batığın üzerindeki kumu transfer etme noktasında işimizi çok kısaltmış olacağız. En çok zaman alan batığın üzerindeki 2-3 metreye varan kum tabakasını transfer etmek. Bunu dalgıçlar, su altı arkeologları yapıyordu, robotlara bırakacağız. Geminin büyük ekranından kumandalarla en ufak hassasiyete kadar dikkat ederek bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
6 Sonraki hedefleri 3 bin metre derinliğe inebilecek yeni bir robot geliştirmek
Projeyi yürüten Maren Robotics yetkilisi Osman Mare de yüzde 100 yerli üretim olan robotun 300 metre derinlik kapasitesine sahip olduğunu, sonraki hedeflerinin ise 3 bin metre derinliğe inebilecek yeni bir robot geliştirmek olduğunu ifade etti.