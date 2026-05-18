Borsa İstanbul'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında 11 farklı şirket, yatırımcılarının hesaplarına temettü ödemelerini yansıtmaya hazırlanıyor.
1 Gür-sel Turizm (GRSEL)
Şirket, pay başına toplam brüt 1,4705882 TL, net 1,2499998 TL temettüyü iki taksitte dağıtma kararı aldı. İkinci taksit kapsamında net 0,6249999 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 18 Mayıs
Ödeme tarihi: 21 Mayıs
2 Sarkuysan Elektronik (SARKY)
Şirket, pay başına brüt 0,3529412 TL, net 0,30 TL temettü dağıtacak.
Hak kullanım tarihi: 18 Mayıs
Ödeme tarihi: 21 Mayıs
3 AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
Şirket tarafından pay başına brüt 0,6980529 TL, net 0,6980529 TL temettü ödemesi yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
4 Erbosan Erciyas Boru (ERBOS)
Şirket, yatırımcılarına pay başına brüt 2,70 TL, net 2,295 TL temettü verecek.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
5 Gentaş Dekoratif (GENTS)
Pay başına brüt 0,1568627 TL, net 0,1333332 TL temettü dağıtılacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
6 Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV)
Şirket, toplamda pay başına brüt 0,3864732 TL, net 0,3285020 TL temettüyü dört taksitte ödeme kararı aldı. İkinci taksit kapsamında brüt 0,0966183 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
7 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Hizmetleri (LKMNH)
Şirket, pay başına toplam brüt 0,4629628 TL, net 0,3935182 TL temettüyü iki taksitte dağıtacak. İlk taksit kapsamında brüt 0,2314814 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
8 Pınar Entegre Et (PETUN)
Şirket, toplamda pay başına brüt 0,49000 TL, net 0,41650 TL temettüyü iki taksitte ödeyecek. İlk taksit kapsamında brüt 0,2450000 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 20 Mayıs
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
9 Lider Faktoring (LIDFA)
Şirket tarafından pay başına brüt 0,1563606 TL, net 0,1329065 TL temettü ödemesi yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 21 Mayıs
Ödeme tarihi: 25 Mayıs
10 Torunlar GYO (TRGYO)
Şirket, yatırımcılarına pay başına brüt 5,00 TL, net 5,00 TL temettü dağıtacak.
Hak kullanım tarihi: 21 Mayıs
Ödeme tarihi: 25 Mayıs