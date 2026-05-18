Savur GYO’dan temettü kararı var

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO), KAP’a yaptığı bildirimde 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

Buna göre şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolarında yer alan 85,9 milyon TL net dönem karından 4,3 milyon TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 8,3 milyon TL’nin pay sahiplerine nakden dağıtılmasına ve kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildi. Şirket, 1 TL nominal değerli pay için brüt 0,0077000 TL, net 0,0077000 TL nakit kar payı ödenmesini teklif etti. Kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 25 Haziran 2026 olarak açıklandı. Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranının sıfır olduğu belirtildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulu'muzca

1- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 85.960.560,-TL net dönem karından;



a. 4.298.028 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

b. 8.339.100 TL'nin pay sahiplerine nakden dağıtılması,

c. Kalan kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

2- II-14.1 no.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem karı bulunmadığından, pay sahiplerine dağıtılacak 8.339.100 TL'nin anılan finansal tablolarımızda geçmiş yıllar karlarından karşılanması,



3- Nakit kar payı dağıtımının 23 Haziran 2026 tarihinde dağıtılması ve ekli Kar Dağıtım Tablosu'nun; Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin 2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.