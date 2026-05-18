Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre,
Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,7352941 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,6249999 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 313,765 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3529412 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,3000000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 31,227 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)