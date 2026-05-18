BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.05.2026)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 111.96 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 51.92 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.61 azalışla 14,368 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 317 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 179.43 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 50.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.27 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,515 ve 14,663 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 14,243 ve 14,118 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.58 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Güç kaybediyor

21.3816466861598 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 19.57 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.10-17.90

Satım aralığı: 20.40-20.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.021 puan arttı.



Akbank



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 70.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 75.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 66.00-60.00

Satım aralığı: 75.50-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.057 puan azaldı.



Astor Enerji



Dirençte zorlandı

310-347.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 322 seviyesinin altında kapanışlarda 272.50 seviyesine gerileyebilir. 385.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 385.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 272.50-227.00

Satım aralığı: 385.00-387.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.167 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Düşüşte

616 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 518.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 518.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 588.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 442.50-365.00

Satım aralığı: 560.00-540.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.



Enka İnşaat



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 101.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 101.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 110.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 95.00-92.50

Satım aralığı: 105.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.075 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Güç kaybediyor

43.72 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 36.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 39.62 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.00-31.75

Satım aralığı: 43.75-44.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



Garanti Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 129.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 122.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 136.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 122.00-112.00

Satım aralığı: 136.00-133.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



T. Halk Bankası



İzlenmeli

39.22 - 42.18 aralığında hareket eden hisse 40.4 seviyesinin altında kapanışlarda 39.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 40.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.50-38.75

Satım aralığı: 41.25-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



Kuyas Yatırım



İzlenmeli

87.05 - 93.4 aralığında hareket eden hisse 89.25 seviyesinin altında kapanışlarda 84.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 89.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 90.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88.50-81.50

Satım aralığı: 90.00-96.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.048 puan arttı.



Mia Teknoloji



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 51.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 42.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.75-40.75

Satım aralığı: 52.50-49.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



Petkim



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 25.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 26 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.20-21.70

Satım aralığı: 27.50-29.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.056 puan arttı.



Pegasus



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 176.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 169.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 184.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 169.00-158.00

Satım aralığı: 184.00-179.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Sabancı Holding



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 93.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 86.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 98.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86.50-79.00

Satım aralığı: 98.00-96.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.



Şişe Cam



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 48.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 52.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-42.00

Satım aralığı: 50.00-50.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Güç kaybediyor

310 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 278.57 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 300 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 292.50-282.50

Satım aralığı: 312.50-307.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.044 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 302 seviyesinin altındaki kapanışlarda 282.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 312.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 282.50-280.00

Satım aralığı: 312.50-315.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



Tüpraş



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 264.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 258.5 seviyesinin altındaki

kapanışlarda 250.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 258.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 262.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 250.00-248.00

Satım aralığı: 262.50-265.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.