Servet GYO’dan temettü kararı var

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY), 2025 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Şirket, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen dönem karından 198 milyon TL, olağanüstü yedeklerden ise 802 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL brüt kar payı dağıtılmasına karar verdi. Söz konusu karar, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak. Açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli pay için toplam brüt 0,307692 TL nakit kar payı ödenecek. Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak. Bu nedenle pay başına net temettü de 0,307692 TL olacak. Kar payı ödemesi 4 eşit taksit halinde yapılacak. Her bir taksit için 250 milyon TL ödeme planlanırken, taksit tarihleri 25 Haziran 2026, 26 Ekim 2026, 25 Aralık 2026 ve 25 Şubat 2027 olarak açıklandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 3.338.733.847 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 234.976.448,83 TL net dönem kârı oluştuğu görülmüştür. Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde; 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen dönem kârından 198.000.000 TL, olağanüstü yedeklerden 802.000.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000.000 TL tutarında kâr payı dağıtılması ve söz konusu kâr payının 4 eşit taksit halinde;