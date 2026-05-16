Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (11-15 Mayıs)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, daha önce 27.04.2026 tarihinde kamuya duyurulan kararlar kapsamında araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırım süreci karara bağlanmıştır. Bu çerçevede Eskişehir ve Bilecik illerindeki muayene istasyonlarının işletilmesine yönelik ön protokoller 12.05.2026 tarihinde imzalanacaktır. Söz konusu istasyonların kurulumu için öngörülen toplam yatırım maliyeti 17.776.799 ABD Doları'dır. Bu yatırım kısmen öz kaynaklardan kısmen kredi ile finanse edilecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından; yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ESBİ Araç Muayene İstasyonları A.Ş. lehine azami 1.200.000.000 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek verilmesine ve bu işlemlerle ilgili gerekli süreçlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kredi limiti Denizbank tarafından tesis edilecek olup, tahsis edilen limit zamana yayılarak kademeli şekilde ve gereksinim olduğu miktarda kullanılacaktır. Söz konusu limit nakdi ve gayrinakdi olarak tahsis edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, yatırım kapsamında verilecek teminatların toplam tutarının 1.200.000.000 TL aşmayacağı dikkate alınarak, söz konusu işlemlerin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6'ncı maddesinde belirtilen eşikleri aşmadığı ve bu nedenle pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğurmadığı tespit edilmiştir.