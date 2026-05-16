Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (11-15 Mayıs)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisi arasında vergiler hariç 10.201.876 ABD doları tutarında yeni bir "Yerli Güneş Paneli Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Projede şirketimizin Aliağa Tesisleri'nde üretimi yapılan yerli hücreden üretilen yerli güneş panelleri kullanılacaktır.
2 AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (AKHAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 11.05.2026 tarihinde (bugün), İhracata Yönelik Satış hedefiyle "SOMALİ "ülkesine yapacağı "MAKARNA" ihracatı kapsamında 459.000 ABD Dolar satış gerçekleştirmiştir.
3 BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (BESTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, daha önce 27.04.2026 tarihinde kamuya duyurulan kararlar kapsamında araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırım süreci karara bağlanmıştır. Bu çerçevede Eskişehir ve Bilecik illerindeki muayene istasyonlarının işletilmesine yönelik ön protokoller 12.05.2026 tarihinde imzalanacaktır. Söz konusu istasyonların kurulumu için öngörülen toplam yatırım maliyeti 17.776.799 ABD Doları'dır. Bu yatırım kısmen öz kaynaklardan kısmen kredi ile finanse edilecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından; yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ESBİ Araç Muayene İstasyonları A.Ş. lehine azami 1.200.000.000 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek verilmesine ve bu işlemlerle ilgili gerekli süreçlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kredi limiti Denizbank tarafından tesis edilecek olup, tahsis edilen limit zamana yayılarak kademeli şekilde ve gereksinim olduğu miktarda kullanılacaktır. Söz konusu limit nakdi ve gayrinakdi olarak tahsis edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, yatırım kapsamında verilecek teminatların toplam tutarının 1.200.000.000 TL aşmayacağı dikkate alınarak, söz konusu işlemlerin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6'ncı maddesinde belirtilen eşikleri aşmadığı ve bu nedenle pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğurmadığı tespit edilmiştir.
4 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile, Selenka Enerji grubu şirketlerinden Kuvvet Enerji A.Ş. arasında, bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik 1.950.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, şirketimizin 100% bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikamızda üretilecek olup sistemlerin 6 ay içinde teslim edilmesi öngörülmektedir.
-Şirketimiz %100 iştiraklerinden Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. ile Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. arasında, bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik KDV hariç 16.093.186 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, Reap Batarya A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikamızda üretilecektir.
5 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz, 12.05.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında toplam tutarı 4.950.000 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
-Şirketimiz,13.05.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 6.450.000 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 -2031 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
-Şirketimiz, 14.05.2026 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 5G GSM sinyal karıştırma alanında sistemler üretimi kapsamında toplam tutarı 562.500 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
6 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında "3 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' sözleşmesi 12.872.732,88 TL bedelle imzalanmıştır.