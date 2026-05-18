Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamada ise "Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Sergen Yalçın, ligde ikinci hafta sonunda 6 puanda aldığı Beşiktaş ile Trendyol Süper Lig'i 60 puanla 4. sırada tamamladı.