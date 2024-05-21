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Borsa İstanbul'da dün temettü açıklayan 5 şirket (20 Mayıs)

Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirket dün yönetim kurullarının kar payı dağıtma kararlarını KAP'a bildirdi.

21 Mayıs 2024 | 00:18
Borsa İstanbul'da dün temettü açıklayan 5 şirket (20 Mayıs)

Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirket dün (20 Mayıs) genel kurul onayına sunulacak kar payı ödeme tekliflerini KAP'a bildirdi. Şirketler ve kar payı önerileri şöyle:

1 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD) TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun kar payı dağıtım kararını KAP'a bildirdi. Buna göre pay başına brüt 0,5606754 TL, net 0,5046078 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 08 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024.

2 GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK)

GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK) 3 taksit halinde toplamda brüt 0,1191999 TL, net 0,1072797 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre her bir taksit net 0,0357599 TL olacak.

3 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS) Pay başına brüt 0,8152173 TL, net 0,7336955 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos 2024, ödeme tarihi 16 Ağustos 2024.

4 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK) Pay başına brüt 0,3055084 TL, net 0,2749575 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ağustos 2024, ödeme tarihi 5 Ağustos 2024

5 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) Pay başına 4 taksit halinde toplamda brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre her bir taksit net 0,1125000 TL olacak. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran... Diğer taksitlerin ise ağustos, ekim ve aralık aylarında olması önerilecek.
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