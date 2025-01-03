Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı

Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilen halka arz sürecini yoğun ilgiyle tamamlayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ARMGD" koduyla işlem görmeye başladı.

Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Saygın Sönmez, Armada Gıda Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Sönmez, Mehmet Hayri Sönmez ve Hamiyet Sönmez, Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Direktörü Yiğit Engiz, Armada Gıda yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, Armada Gıda'nın 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve yenilikçi bakış açısıyla, bakliyat ve hububat sektöründe kıymetli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Satışlarının önemli bir kısmını oluşturan ihracatıyla ülke ekonomisine değerli katkılar sağladığını belirten Ergun, "Bugün gerçekleştirilen halka arzla birlikte, öz kaynak yapısını güçlendirecek, devam eden yatırımlarının finansmanını sağlayacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Armada Gıdaya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

HEDEF GLOBAL BİR OYUN KURUCU OLMAK

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez de 1993'te aile şirketi olarak kurulan Armada Gıda'nın bugün bakliyat ve hububat ihracatında küresel bir oyuncu haline geldiğini ifade etti.

Mersin'de 3 fabrikada, 11 üretim hattı, yaklaşık 725 bin ton/yıl ürün işleme ve 118 bin 665 MT depolama kapasitesiyle konvansiyonel ve organik ürünlerin işlemesine devam ettiklerini anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70'ini global pazarlar oluşturuyor. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok aktif, bölgesel önemli bir oyuncuyuz ve bu alanda lider olma vizyonuna sahibiz. Önümüzdeki dönemde Armada Gıda'yı global bir oyun kurucu haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz yatırımda olan bir firmayız. Halka açılmamızdaki motivasyon, aritmetik olarak her sene yüzde 10-15 büyüyen hızımızı geometrik olarak büyütecek hale getirmeye çalışmamızdır. Yeni ortaklarımızdan aldığımız güçle yatırımlarımızı daha da perçinleyeceğiz. Yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım için çalışmalara başlamıştık."

"Ürün çeşitliliğimizi artıracak ve üretimimize katma değer sağlayacak üretim kampüsü niteliğindeki üçüncü fabrikamızı 2025 yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz" diyen Sönmez sözlerini şöyle tamamladı:

"Kampüsümüz tamamlandığında toplam üretim kapasitemizi iki katının üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. Merkez fabrikamızda yer alan bulgur işleme hattımızın da kapasitesini iki kat artıracak yatırımımızı en geç 2026 yılı içerisinde devreye almayı planlıyoruz. Kazakistan'da kurmayı planladığımız bakliyat işleme tesisi ile de yerli ve milli sermayeli bölgesel oyuncu olmayı istiyoruz. Hedefimiz yatırımlara, kurumsallığa ve karlılığa önem vererek, kazanarak ve yatırımcılarımıza kazandırarak, katkıda bulunarak ilerlemek. Yatırımlarımızı devreye alarak güçlü ve sürdürülebilir büyümemize devam etmeyi, ülkemize, sektörümüze, çalışanlarımıza ve yeni ortaklarımıza sağladığımız değeri artırmayı amaçlıyoruz. Armada Gıda'ya güvenen yüzbinlerce yeni ortağımıza teşekkür ederiz."