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Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (EgeYapı Avrupa GYO), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

14 Ocak 2025 | 14:41
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, talep toplama sürecinde 356 bin 252 başvuruyla yüksek talep alan EgeYapı Avrupa GYO için çaldı.

"EGEGY" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan hissenin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.

Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 oldu.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

EgeYapı Avrupa GYO için düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, EgeYapı Avrupa GYO Genel Müdürü Didem Güneş, EgeYapı Avrupa GYO Mali İşler Direktörü Halil Görkem Sokullu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri olan, üretimden hizmete pek çok alanı etkileyen gayrimenkul sektörünün temsilcilerinden EgeYapı'nın yurt içi ve yurt dışındaki projeleri, yılların tecrübesi ve birikimi ve markasıyla önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak bu değeri yatırımcılarıyla paylaşmaktadır. Halka arzdan elde ettikleri gelirle yeni projelerini gerçekleştirerek, yatırımlarını büyüterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. EgeYapı'nın değerli yöneticilerini, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek ve halka arzlarını gerçekleştirerek, aldıkları bu stratejik kararlardan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. EgeYapı'ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına için hayırlı olmasını diliyorum."

HALKA ARZ GELİRİ YENİ PROJELERDE KULLANILACAK

EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı Kabadayı da EgeYapı Avrupa GYO'nun bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını söyledi.

Kabadayı, "Şirketimizin halka arzı, bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlü bir şirket olarak gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam edeceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, devam eden yeni projelerimize aktaracağız. Sektörün en istikrarlı ve yüksek katma değerli şirketlerinden biriyiz. Bu unvanımızı Borsa İstanbul'da devam ettirmeye kararlıyız" diye konuştu. AA

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
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