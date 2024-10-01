Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 314,56 puan azalarak 9.351,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.238,71 puanı, en yüksek 9.680,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,25 azalışla 9.351,22 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,00, sanayi endeksi yüzde 3,19, hizmetler endeksi yüzde 2,55 ve teknoloji endeksi yüzde 3,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 341,96 puan ve yüzde 3,17 kayıpla 10.438,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 94'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

JEOPOLİTİK GERİLİM

Bugün piyasaların gündeminde İsrail kaynaklı jeopolitik gerilimler vardı. CNN'nin haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin, İran'ın "İsrail'e karşı yakın zamanda balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığına" inandığını söyledi. Haberde, "ABD, İran'ın İsrail'e karşı yakın zamanda balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığına dair işaretler alıyor" ifadelerine yer verildi. Haberde adı verilmeyen yetkili, "İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu. Yine CNN'nin haberine göre ABD'nin Tahran'ın İsrail'e karşı balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığı yönündeki açıklamasının ardından İsrail ordusu, İran'dan kaynaklanan bir hava tehdidinin henüz tespit edilmediğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 2 bin 664 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 664 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1009 lira, satışta 34,2375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0971 lira, satışta 34,2337 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

