Borsa İstanbul'da ne kadar yatırımcı var?

Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla, Bakanlıkta düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Platformu"nun tanıtımı toplantısında konuştu.

Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gönül, "Finansal okuryazarlığın önemi özellikle gelişmekte olan sermaye piyasalarını daha da önemli hale getirmektedir. Bugün sermaye piyasalarında yatırımcı sayımız 12 milyona yaklaşırken Borsa İstanbul'da da 8,6 milyon yatırımcımız bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Gönül, söz konusu platform ile finansal okuryazarlık bilincinin Türkiye'de artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda platformu özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk. Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek. Aynı zaman bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılımcıların kariyerine de katkı sağlayacak"

Paydaşlarıyla işbirliği içinde gerek sosyal medyayı gerek dijital platformları aktif kullanma niyetinde olduklarına dikkati çeken Gönül, eğitim programlarının katılımcıların hızlı ve etkili şekilde temel bilgileri edinmelerini sağlayacak şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Gönül, verilecek katılım sertifikalarının eğitimin bir kanıtı olarak gelecek dönemlerde katılımcıların kariyerlerine de katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, "Bu projenin her adımını titizlikle planladık ve uygulamaya koymaya başladık. Temel hedefimiz toplumumuzun çeşitli kademelerinde eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere neden olmasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışma ile ülkemiz finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz." dedi.