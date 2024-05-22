ARA
Bist 100
10860,56
-0,32%
Bist 100
Dolar/TL
32,1742
-0,0727%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8731
-0,292%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0836
-0,1732%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2494,15
-0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'da ne kadar yatırımcı var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformu'nu kadın ve gençler başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduklarını söyledi.

22 Mayıs 2024 | 15:47
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2024 | 16:05
Borsa İstanbul'da ne kadar yatırımcı var?

Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla, Bakanlıkta düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Platformu"nun tanıtımı toplantısında konuştu.

Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gönül, "Finansal okuryazarlığın önemi özellikle gelişmekte olan sermaye piyasalarını daha da önemli hale getirmektedir. Bugün sermaye piyasalarında yatırımcı sayımız 12 milyona yaklaşırken Borsa İstanbul'da da 8,6 milyon yatırımcımız bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Gönül, söz konusu platform ile finansal okuryazarlık bilincinin Türkiye'de artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda platformu özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk. Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek. Aynı zaman bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılımcıların kariyerine de katkı sağlayacak"

Paydaşlarıyla işbirliği içinde gerek sosyal medyayı gerek dijital platformları aktif kullanma niyetinde olduklarına dikkati çeken Gönül, eğitim programlarının katılımcıların hızlı ve etkili şekilde temel bilgileri edinmelerini sağlayacak şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Gönül, verilecek katılım sertifikalarının eğitimin bir kanıtı olarak gelecek dönemlerde katılımcıların kariyerlerine de katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, "Bu projenin her adımını titizlikle planladık ve uygulamaya koymaya başladık. Temel hedefimiz toplumumuzun çeşitli kademelerinde eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere neden olmasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışma ile ülkemiz finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz." dedi.


Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2494,15 -0,48%
  • ALTIN ONS 2410,31 -0,44%
  • BIST 100 10860,56 -0,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,537 0,244%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36685 0,1018%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,2265 -0,1505%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1742 -0,0727%
  • EURO/DOLAR 1,0836 -0,1732%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8731 -0,292%
  • STERLIN/DOLAR 1,2731 0,17311%
Günün En Çok Okunanları
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL