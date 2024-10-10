Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. payları 11 Ekim tarihli işlemlerden (seans başından) 08/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CELHA.E payları 11/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.