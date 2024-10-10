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Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a pay piyasasında 'Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

10 Ekim 2024 | 18:30
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 18:31
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. payları 11 Ekim tarihli işlemlerden (seans başından) 08/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CELHA.E payları 11/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

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New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
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