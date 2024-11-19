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Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün (19 Kasım) KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

19 Kasım 2024 | 18:35
Son Güncellenme: 19 Kasım 2024 | 18:37
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Açıklamaya göre İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) payları 20 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 19 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHEVA.E payları 20/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 

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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı
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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
GERİ
İLERİ
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