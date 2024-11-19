Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Açıklamaya göre İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) payları 20 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 19 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHEVA.E payları 20/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

