Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı

Borsadan yapılan açıklamaya göre Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) paylarında 04/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

KAP bildirimi şöyle: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E ve SAMAT.E paylarında 04/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir".