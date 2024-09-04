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Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı

Borsa İstanbul'dan dün (3 Eylül) KAP'a 'Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi' (VBTS) kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

04 Eylül 2024 | 08:32
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı

Borsadan yapılan açıklamaya göre Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) paylarında 04/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. 
KAP bildirimi şöyle: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E ve SAMAT.E paylarında 04/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir".

 

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Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
Borsanın yeni şirketi temettü teklifini açıkladı
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
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Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
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