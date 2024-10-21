Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) ile Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. payları 22 Ekim tarihli işlemlerden (seans başı) 21 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DNISI.E ve MRSHL.E payları 22/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.