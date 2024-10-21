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Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a 'Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

21 Ekim 2024 | 19:04
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) ile Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. payları 22 Ekim tarihli işlemlerden (seans başı) 21 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. 
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DNISI.E ve MRSHL.E payları 22/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
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