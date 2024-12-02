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Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı (2 Aralık)

Borsa İstanbul'dan bugün (2 Aralık) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi hakkında açıklama yapıldı.

02 Aralık 2024 | 18:43
Son Güncellenme: 02 Aralık 2024 | 18:55
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı (2 Aralık)

Açıklamaya göre Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) ile Yeşil Yapı Endüstri A.Ş. (YYAPI) payları 3 Aralık seans başından  2 Ocak (seans sonu) tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E ve YYAPI.E payları 03/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

 

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BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti
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