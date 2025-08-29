İBB yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2025-2026 İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2025-2026 İBB YURT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları, bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında başladı. 2025-2026 dönemi için başvuru yapacak öğrencilere müjdeli bir haber verildi: Başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.