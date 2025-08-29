İBB yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2025-2026 İBB yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul'da üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sunduğu yurt imkanlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.
2025-2026 İBB YURT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları, bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında başladı. 2025-2026 dönemi için başvuru yapacak öğrencilere müjdeli bir haber verildi: Başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
İBB yurtlarına;
- İstanbul’da devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin örgün lisans programlarında okuyan,
- İlk kez üniversiteye başlayacak ya da ara sınıflarda öğrenimine devam eden,
- Ailesi İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler başvurabiliyor.
- Özellikle depremzede, şehit yakını, gazi çocuğu ve engelli öğrenciler için ek kontenjanlar da ayrılıyor.
İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB yurt başvuruları İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden gerçekleşecek. Öğrencilerden kimlik bilgileri, öğrenci belgesi ve ikamet bilgileri gibi çeşitli belgeler talep edilecek.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.
Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.
İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.