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Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı (12 Eylül)

Borsa İstanbul'dan bugün (12 Eylül) KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbire ilişkin açıklama yapıldı.

12 Eylül 2024 | 19:46
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 20:13
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı (12 Eylül)

Borsa İstanbul'dan yapılan bildirime göre Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) ve Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) payları 13/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E ve PSDTC.E payları 13/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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