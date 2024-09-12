Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı (12 Eylül)

Borsa İstanbul'dan yapılan bildirime göre Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) ve Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) payları 13/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E ve PSDTC.E payları 13/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.