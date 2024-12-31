Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. paylarındaki tedbirler şöyle açıklandı:

ULAS: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 31/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BMSTL: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSTL.E payları 31/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.