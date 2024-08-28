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Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri

İki hisseye tedbir kararı var...

28 Ağustos 2024 | 03:14
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 03:15
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri

Borsa İstanbul'dan dün (27 Ağustos)  KAP'a yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Altınkılıç Gıda  ve Sanifoam (SANFM) olmak üzere iki hissenin paylarına 8 Ağustos - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında kredili işlemler için tedbir kararı geldi.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E ve SANFM.E payları 28/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
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