Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri

Borsa İstanbul'dan dün (27 Ağustos) KAP'a yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Altınkılıç Gıda ve Sanifoam (SANFM) olmak üzere iki hissenin paylarına 8 Ağustos - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında kredili işlemler için tedbir kararı geldi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E ve SANFM.E payları 28/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.