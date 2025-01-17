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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 2 hissede alınan kararlar duyuruldu.

17 Ocak 2025 | 20:39
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)

Borsa İstanbul'dan yapılan 2 ayrı açıklamada şu bilgiler verildi:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TKNSA.E (Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.) payları 20/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEHOL.E (Pera Yatırım Holding A.Ş.) payları 20/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 

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Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
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