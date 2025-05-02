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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bugün (2 Mayıs) KAP'a Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar duyuruldu.

02 Mayıs 2025 | 19:11
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIP.E (Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve HEDEF.E (Hedef Holding A.Ş.) payları 5 Mayıs tarihli işlemlerden (seans başından) 4 Haziran tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabilen açığa satış işlemleri, SPK'nın 23/03/2025 tarihli kararı ile 24/03/2025 tarihinden 30/05/2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmıştır.

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Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
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