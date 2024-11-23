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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan dün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirle ilişkin açıklama yapıldı.

23 Kasım 2024 | 11:49
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan dün (22 Kasım) KAP'a Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) payında alınan tedbire ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BSOKE.E payları 25/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek

EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Dün yapılan bir diğer açıklamaya göre ise yine Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DIRIT.E (Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) payları 25/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.
 

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Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
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Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
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